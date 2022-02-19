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Губернатор Паслер: Оренбургская область готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

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Олег Рукавицын/РИА «Новости»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что регион готовится принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности. Речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлен глава МЧС России», — рассказал Паслер.

Он подчеркнул, что уже поручил начать подготовку к приему. По словам губернатора, в текущий момент решается вопрос о том, какое количество людей сможет принять Оренбуржье, а соцслужба региона готовится при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, в ходе которого поручил определить, какие еще регионы готовы принимать беженцев из Донбасса.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

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