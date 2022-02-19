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Россиянам рассказали, можно ли избежать постковидного синдрома

Иммунолог Болибок: избежать постковидного синдрома можно сделав прививку

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью, а также объяснил можно ли избежать этого недуга. Об этом сообщается на сайте газеты «Вечерняя Москва».

Он отметил, чтобы избежать синдрома, нужно «сделать прививку и не заражаться COVID-19».

«Людям с постковидным синдромом, конечно же, следует обратиться за медицинской помощью. Хотя бы по той причине, что этот недуг может привести к достаточно серьезным отклонениям в здоровье — вплоть до инвалидности. Синдром может подорвать работоспособность человека, снизить качество его жизни и привести к преждевременной смерти», — рассказал Болибок.

Врач отметил, что общих методов лечения постковидного синдрома как таковых нет. У каждого пациента он проявляется по-своему.

Ранее по данным телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с проявлениями постковидного синдрома, однако порядка 80% из них также игнорировали их и не стали обращаться за помощью к специалистам.

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