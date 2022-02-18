Стало известно, когда из ДНР в Россию выедут первые автобусы с гражданскими

Мэр расположенного в самопровозглашенной Донецкой народной республике города Ясиноватая Дмитрий Шевченко объявил экстренную эвакуацию жителей. Об градоначальник написал во «ВКонтакте».

«Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! <...> Автобусы выезжают сегодня в 20.00», — говорится в сообщении.

Журналист РИА «Новости» сообщил, что в Донецке заработала сирена гражданской обороны. Корреспондент отметил, что сирену включают регулярно, но, как правило, предупреждают об этом — чего не было сделано сегодня.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время отдать приказ перейти в наступление в Донбассе, и объявил эвакуацию. По его словам, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание вооруженными силами Украины количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

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