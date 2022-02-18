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Пострадавшие от рентгена в Петербурге получат компенсации

Беглов постановил выплатить семьям погибших из-за рентгена 1 млн рублей

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Городской консультативно-диагностический центр №1 на улице Сикейроса в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга одобрил выделение дополнительных денежных средств для помощи пострадавшим и семьям погибших из-за отравления после рентгена желудка, сообщает администрация города.

«Семьям погибших будет выплачен 1 млн руб. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, единовременно будут выплачено 500 тыс. руб. При установлении причинения вреда здоровью – 300 тыс. руб. Разработан комплексный план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и членам семей погибших», — рассказали в пресс-службе.

В частности, пострадавшие смогут обратиться за социальной, психологической и юридической помощью.

В январе после гастрографии в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге погибли 7 пациентов, 20 пострадали. По версии следствия, причина — использование во время процедуры контрафактного химического препарата. Все погибшие и пострадавшие перед рентгеном пили раствор сульфата бария.

По делу арестованы главврач КДЦ Евгений Попов и завотделением лучевой диагностики Елена Медведева. Старшую медсестру задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. В результате она попыталась покончить с собой и находится в коме.

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