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В Москве задержали второго мужчину, подозреваемого в нападении на полицейских в метро

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Сотрудники правопорядка задержали второго мужчину, который является подозреваемым в нападении на полицейских в метро на станции «Тульская». Об этом сообщается на сайте СК России по столице.

После нападения на месте сразу задержали молодого человека 2000 года рождения, ему предъявили обвинение. Второй нападавший успел скрыться.

В ходе следственных действий удалось установить местонахождение второго подозреваемого, которым оказался юноша 2003 года рождения. Его задержали в соответствии со ст. 91 УПК России.

Вечером 17 февраля на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии подземки один из подозреваемых не захотел проследовать в комнату полиции, чтобы установить личность. От мужчины поступил отказ и он устроил потасовку. Второй подозреваемый, пытаясь остановить работников ведомства, специально ударил стража порядка ногой. Нападавший покинул место происшествия, следователи оперативно начали поиски.

Ранее появилось видео нападения на полицейских в Московском метро.

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