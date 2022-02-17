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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посольство США обвинило РФ в обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе

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Gleb Garanich/Reuters

Посольство США на Украине обвинило Россию в обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе. Об этом диппредствительство заявило в своем Twitter.

Ранее пресс-центр украинского штаба Операции объединенных сил сообщил в Facebook об обстреле населенного пункта.

«Во время обстрела Россией Станицы Луганской на подконтрольной украинским властям территории на Донбассе поврежден детский сад, ранены двое учителей, вышло из строя энергоснабжение. Ясно, кто агрессор на Донбассе — Россия. Это нападение, как и многие другие, является отвратительным нарушением Россией Минских соглашений и снова демонстрирует пренебрежение Россией украинским гражданским населением», — говорится в сообщении посольства.

Также, по мнению представителей дипмиссии, сообщения о якобы необычных военных действиях Украины на Донбассе — откровенная попытка российского правительства «сфабриковать повод для вторжения».

Ранее в ЛНР сообщили, что Киев пригласил в подконтрольную ему часть Донбасса иностранные СМИ — в районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастья и Крымская прибыли представители западных СМИ, в том числе американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала Antenna TV.

Президент США Джо Байден призвал готовиться к «вторжению» России на Украину «под чужим флагом» в ближайшие дни.

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