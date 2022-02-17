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На Украине захотели «победить россиян» борщом

Призывавший к «декоммунизации кухни» шеф-повар Клопотенко решил «победить россиян» борщом

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Украина 24/Телеграм-канал «Политика Страны»

Автор идеи признать борщ украинским шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что жителей страны объединяет данное блюдо и у него в планах добиться включения супа в список мирового наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

Монолог, в рамках которого шеф-повар пообещал «победить» россиян, состоялся на «Марафоне единения». Данную передачу транслировали каналы страны.

«Есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ. И на самом деле, уже борщ нас объединяет. <...> Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ - украинский», — сказал кулинар.

Свое выступление он закончил словами : «Все будет борщ и все будет Украина».

В апреле прошлого года на Украине призвали к «декоммунизации кухни». Повар добавлял, что украинцев нельзя заставить отказаться от советских традиций.

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