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Медсестра, проходившая по делу о гибели 7 человек от рентгена, пыталась покончить с собой

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

После гибели семи человек, сделавших рентген желудка в Санкт-Петербурге, проходившая по уголовному делу медсестра попыталась покончить с собой. Об этом сообщает издание «Новая газета» со ссылкой на супруга медсестры.

От полученных на автотрассе травм она впала в кому.

В январе после гастрографии в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге погибло 7 пациентов, 20 пострадало. По версии следствия, причина — использование во время процедуры контрафактного химического препарата.

Все погибшие и пострадавшие перед рентгеном пили раствор сульфата бария.

По делу арестованы главврач КДЦ Евгений Попов и завотделением лучевой диагностики Елена Медведева. Старшую медсестру задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. В результате она попыталась покончить с собой и находится в коме.

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