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Членов наркокартеля в Мексике принуждают к каннибализму для запугивания врагов

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The News/YouTube

Наркокартель в Мексике принуждает новых членов банды к каннибализму, сообщает Daily Mail.

Как пишут СМИ, один из членов картеля Халиско съел сердце убитого им человека, распространив кадры в сети. Сообщается, что таким образом банда запугивает своих врагов, увеличивая сферу влияния, также это является частью обучения, которое проходя новобранцы.

«Нужно съесть это перед боссом, главное, чтобы вас не вырвало, иначе вас изобьют», — рассказал бывший член банды.

Известно, что тех, кто нарушает правила и отказывается от каннибализма, жестко убивают на глазах у других членов картеля.

«Если новобранцы проявляют страх и совершают ошибки, они становятся жертвами для других стажеров, которые расчленяют, обезглавливают их, а затем съедают», — добавил бывший полицейский Майк Виджил.

Ранее власти Техаса обвинили наркокартель в насмешках над Нацгвардией США.

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