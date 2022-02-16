Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой. Об этом сообщается в редакционной статье британского издания The Telegraph.

По словам авторов материала, российский президент продемонстрировал слабые стороны западного мира. Брюссель намеревался играть важную роль на внешнеполитической арене, однако ему показали, что его претензии не обоснованы.

Газета также пишет, что европейские деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились лишь воинственной риторикой.

«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», — указано в материале.

В публикации говорится, что Россия одержала победу, так как Украину вероятнее всего не примут в НАТО, а «Северный поток — 2» готов к поставкам газа для Европы.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее политолог Оскар Крейчи рассказал о том, как действия США в информационном поле из-за ситуации вокруг Украины оказали негативное влияние на положение самого Вашингтона.