Преступник пожаловался, что полицейские взяли его неудачное фото

Житель Англии, признанный виновным в домогательствах, пожаловался на свою фотографию, которую полиция выбрала для отчета, пишет Daily Mail. Офицеры опубликовали снимок в соцсетях, а британец посчитал, что можно было бы взять кадр и получше.

21-летний Лиам Баннистер был приговорен к условному сроку за домогательства по отношению к бывшей девушке. Когда пара рассталась, британец позвонил возлюбленной 1000 раз за 21 день, кроме того, преследовал ее по пятам.

После оглашения приговора местные полицейские опубликовали в Facebook фото Лиама, сообщив читателям о случившемся. К удивлению офицеров, в комментарии пришел сам Баннистер, пожаловавшийся, что ему не нравится этот снимок.

«Любой, кто меня знает, в курсе, что я не тот, за кого меня выдает полиция. Это плохая старая фотография», — написал он.

Офицеры еще раз осудили действия Лиама и поблагодарили девушку за то, что она написала заявление в полицию.

«Наши полицейские и ряд вспомогательных агентств готовы помочь, вы не одиноки», — говорится в сообщении.

Ранее другой беглец прокомментировал свое фото, опубликованное полицией в Facebook.