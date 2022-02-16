Россиянин попытался убить друга из-за обиды перед женой

Житель Нижегородской области ударил друга за то, что тот забыл поздравить его супругу с 8 Марта. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

Инцидент произошел в прошлом году. Фигурантом расследования стал 29-летний мужчина. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»).

«9 марта 2021 года в квартире дома по ул. Советской г. Павлово в ходе ссоры со своим знакомым подсудимый нанес потерпевшему ножевое ранение. Мужчина был госпитализирован в больницу и остался в живых только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Вскоре подозреваемый признал вину в содеянном, объяснив, что поводом для попытки убийства стала обида на то, что потерпевший не поздравил его жену с Международным женским днем.

Суд назначил напавшему и нанесшему побои наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы.

До этого злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Кузбассе мужчина избил знакомого до смерти и уснул на его теле.