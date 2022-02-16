Прием у психиатра могут сделать бесплатным для борьбы с депрессией после COVID-19

Консультацию у психолога могут включить в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом. Об этом ТАСС рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии», — сказала сенатор.

По ее словам, Минздрав и специалисты будут прорабатывать возможность выдачи направления к психиатру у терапевта, а также разработают анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту.

Она отметила, что такие меры позволят выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, с которыми сталкиваются переболевшие COVID-19.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о психиатрической реабилитации переболевших COVID-19 по полису ОМС. В Совфеде ранее сообщали, что треть пациентов, перенесших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни и имеют проблемы с психикой.