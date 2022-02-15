В Федерации профсоюзов призвали депутатов отказаться от зарплаты ради Донбасса

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал слова депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева, заявившего о готовности россиян отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР. По словам Шершукова, депутату нужно начать с себя и «отказаться от думской заработной платы», а также «провести социологическое исследование о подобной готовности» своих избирателей.

«Если говорить о том, что у нас работникам на этом основании не будет выплачиваться заработная плата, то это некая фантазия конкретного депутата, как мне кажется. То есть в данном случае я высказываю свою личную точку зрения. И в этом смысле, я думаю, ему было бы правильнее начать с себя и отказаться от думской заработной платы, и посмотреть, что будет. Вероятно, он в состоянии отказаться от этой заработной платы, потому что у него, наверное, есть иные источники дохода. У подавляющего большинства российских работников таких источников дохода нет. Ему имело бы смысл провести социологическое исследование хотя бы на уровне своих избирателей о подобной готовности», — сказал он.

Шершуков подчеркнул, что россияне уже принесли жертву ради ДНР и ЛНР, поскольку помощь страны, оказываемая республикам, состоит также из денег налогоплательщиков.

«Конечно, русский народ, россияне являются народом жертвенным. И я могу сказать так, что, допустим, во время Великой Отечественной войны работавшие люди не получали часть своей заработной платы, а получали это в виде облигаций внутреннего займа. То есть таким образом эти выплаты де факто откладывались на некий перспективный период. И по сути с их стороны это была определенная жертва, которую они приносили во время войны. Во-первых, я бы хотел сказать, что сейчас войны нет. Во-вторых, помощь, которую Российская Федерация оказывает этим республикам совершенно правильная, она идет в том числе и за счет денег налогоплательщиков. И это уже та жертва, на которую пошли российские работники вполне сознательно», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев во время обсуждения проекта обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР выразил мнение, что россияне поддержат готовы на понижение уровня жизни в случае признания Донбасса.

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил он.

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму 19 января депутатами от КПРФ. Сегодня проект был одобрен большинством депутатов нижней палаты парламента.