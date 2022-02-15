Захарова ответила на заявление Столтенберга о признании ДНР и ЛНР Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нарушит международное право и усложнит урегулирование в рамках минских соглашений. Об этом она написала в Telegram.

«Хочется уточнить у Столтенберга, когда НАТО выскажет озабоченность по поводу невыполнения Киевом минских соглашений, принятия законов, прямо противоречащих Комплексу мер, и блокирования работы контактной группы? Причем тут НАТО? Вот и я об этом», — заявила она.

Ранее депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения в январе. В документе указана просьба к президенту рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».