Суд начал рассмотрение дела Навального о мошенничестве и неуважении к суду

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании рассматривает новое дело в отношении Алексея Навального.

Заседание началось в 10.00 мск, оно проходит в исправительной колонии №2 во Владимирской области, где Навальный отбывает срок. Как сообщает ТАСС, у аккредитованных журналистов есть возможность наблюдать за процессом по видеосвязи.

В рамках нового дела Навальный обвиняется в неуважении к суду во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, а также в мошенничестве. Согласно версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн руб. Деньги выделялись как пожертвования ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).

В настоящее время Навальный отбывает наказание в колонии в Покрове Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.