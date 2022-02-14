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В Госдуме обсудят новые штрафы из-за «кусачих» собак

Депутат Бурматов предложил ввести штрафы до 200 тыс. для решения проблем с бродячими собаками

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о возможных штрафах, которые качаются обращения как с бездомными, так и с домашними собаками. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, специальная рабочая группа Госдумы 14 февраля обсудит поправки в КоАП, которые в том числе устанавливают штрафы до 200 тыс. рублей для должностных лиц за нарушения в обращении с бездомными животными. Такой же размер штрафа предлагается установить и в отношении владельцев животных, если их питомцы напали на людей и покусали их.

«А если это привело к тяжким телесным увечьям или гибели людей, то будет наступать уголовная ответственность», — уточнил Бурматов.

Ранее Бурматов сообщил, что в российских городах бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах. Существует необходимость системно и всесторонне подойти к решению существующей проблемы.

Случаи нападения бездомных собак на людей участились с конца прошлого года. Большой резонанс вызвала трагедия в селе Домна под Читой, где бродячие псы загрызли первоклассницу. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изменить законодательство, чтобы обезопасить граждан от нападения бездомных животных.

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