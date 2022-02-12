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Минюст предложил повысить требования к ЗАГСам

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Минюст предложил изменить критерии, по которым оценивается эффективность работы ЗАГСов. Об этом сообщает РБК.

Теперь целевой показатель удовлетворенности граждан услугами в ЗАГСах будет составлять 99% вместо 90%. Удовлетворенность будут изменять с помощью анкетирования или опроса, отметили в Минюсте.

В ходе опроса граждане будут отвечать на вопросы о времени ожидания на подачу заявления, оперативности предоставления услуги, комфортности пребывания в очереди и другие.

Эффективность ЗАГСов также будут оценивать по числу зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридических действий, а также доле предписаний о нарушении закона.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян.

Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма, а также распространению оружия массового уничтожения.

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