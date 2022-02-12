Срок рассмотрения заявлений на гражданство РФ могут сократить

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в общем порядке, а также людей, получивших политическое убежище, беженцев и военных по контракту в Вооруженных силах РФ могут сократить. В настоящее время заявления рассматриваются на протяжении года, предлагается уменьшить этот срок до трех месяцев, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». В документе выделены ключевые требования для получения гражданства: знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

В МВД заявили, что этот законопроект предполагает передачу в ведомство и его территориальные органы полномочия по рассмотрению заявлений о приеме в российское гражданство. Планируется, что на министерство возложат ответственность за принятие решений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым сейчас принимает президент России.

Для этих категорий граждан и намерены снизить срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство, отметили в МВД.

Там указали, что в ведении главы государства останется лишь прием в российское гражданство в исключительном порядке. Это будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, которые являются гражданами стран бывшего СССР. Также это распространяется на людей, имеющих особые заслуги перед Россией, и лиц, кто в силу своей профессии представляет особый интерес для страны.