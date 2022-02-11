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Минюст расширил список СМИ-иноагентов

Минюст признал СМИ-иноагентом учредителя издания Sota Vision Александру Айнбиндер

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст России добавил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, учредителя интернет-издания Sota Vision Александру Айнбиндер (Агееву), следует из данных на сайте ведомства.

Александра Айнбиндер стала 116-й в списке СМИ-иноагентов.

26 ноября Минюст России включил в реестр иноагентов главреда издания Sota Vision Олега Еланчика.

Ранее президент России Владимир Путин отдал поручение проанализировать законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций (НКО) и средств массовой информации (СМИ), признанных иностранными агентами.

До этого Минюст добавил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО «ЛПНМ» и ООО Издательский дом «Новая глава».

В конце 2020 года Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа. Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

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