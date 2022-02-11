СМИ разоблачили «стратегию» США по нагнетанию ситуации на Украине

Американская разведка намеренно предоставляла администрации президента США Джо Байдена информацию об угрозе «вторжения» России на Украину, чтобы у Москвы складывалось впечатление, что американцам известны их планы, и таким образом можно было бы сдерживать РФ, сообщает CNN.

По данным источника издания, эта «стратегия» была тщательно скоординирована органами национальной безопасности, и, как полагают официальные лица, она «сработала». Так, в администрации Байдена, считают, что сообщениями западной прессы о «вторжении» на Украину президент России Владимир Путин «был застигнут врасплох», а российские военные «пожаловались на разоблачения». «План» также привел к столкновениям руководства США с американскими СМИ из-за нежелания администрации представить доказательства своих утверждений. Отмечается, что информация поступала от представителей разведки, а чиновники фактически требовали прессу опубликовать эти данные без подтверждения.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс устроил перепалку с журналистом Мэтью Ли по поводу видеофейка, которое якобы готовила Россия для вторжения на Украину. Ли попросил Прайса предоставить доказательства того, что Россия действительно планирует сфабриковать материал, на что Прайс ответил, что его заявление — и есть доказательство. Однако это не устроило журналиста, он возразил, что это недоказуемо. Позднее Прайс извинился перед журналистом в Twitter.