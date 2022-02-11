В Госдуме предлагают штрафовать россиян для решения проблемы с бездомными собаками

В Российских городах бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах, необходимо системно и всесторонне подойти к решению этой проблемы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью RT.

По словам парламентария, на следующей неделе состоится собрание рабочей группы, на котором и будет рассматриваться этот вопрос. Будет решаться вопрос о введении штрафов для чиновников за невыполнение должностных обязанностей по урегулированию численности бездомных животных.

«Штрафы будут по 200 тыс. рублей. Для граждан — штрафы за выброшенных животных и за покусы. То есть если собака покусала, то также будут штрафы. Штрафы будут основательные, до 30 тыс. рублей и за покусы до 200 тыс. рублей», — рассказал Бурматов.

Также он подчеркнул, что важно решить решить проблемы с собачьими приютами.

Ранее в Приморье предложили усыплять агрессивных собак.