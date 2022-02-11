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«Ъ»: локдауны в школах приведут к долгосрочному ослаблению мировой экономики

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Страны с высоким уровнем доходов населения в долгосрочной перспективе могут понести более ощутимые потери от воздействия ограничительных мер пандемии на систему школьного образования, чем более «бедные» экономики. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Всемирного банка (ВБ). Они это объяснили более сложной структурой среднего образования и более высокой отдачей от него в богатых странах.

Нужно срочно прекратить практику локдаунов — иначе человеческому капиталу будет нанесен слишком большой ущерб, заявили в организации.

Специалисты ВБ изложили свои доводы в работе «Потеря потенциального школьного образования и трудового опыта на фоне пандемии». В ней расписано, как школьные локдауны приведут к снижению доходов населения в дальнейшей перспективе.

Научная работа ВБ основана на базе данных по домохозяйствам 145 стран. Эксперты смоделировали несколько сценариев с учетом закрытия образовательных учреждений, проблемами на рынке труда и потерю потенциальных знаний и опыта. Самый негативный вариант — даже спустя 40 лет после пандемии ВВП стран с высоким уровнем дохода будет на 4,2% ниже, чем он мог бы быть без нее. Для стран со средним доходом этот разрыв оказался 2,6%,а для бедных — всего 0,8%.

В ВБ напомнили, что дети ходят в школу в богатых странах около 13 лет, в средних — около восьми лет, а в бедных – еще меньше.

В заключении сказано, уже через десять лет мировая экономика будет нести значительные потери из-за утраченных в богатых странах потенциальных знаний и опыта — и более бедные страны могут быть затронуты этим кризисом в перспективе.

3 февраля стало известно, что правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. Наоборот, некоторые запреты будут сняты. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

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