В Москве при задержании пьяных буйных мигрантов пострадали полицейские

Двое московских полицейских пострадали при задержании пьяных мигрантов в Царицыно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жильцы соседних домов вызвали правоохранителей из-за буйных мигрантов из Средней Азии. Когда наряд полиции прибыл на место, то правоохранители увидели двух молодых людей в состоянии опьянения. Они употребляли алкогольные напитки на детской площадке. Предъявить документы они отказались.

При попытке задержания мигранты стали сопротивляться, ругаться матом и бить сотрудников. Один из них отобрал у полицейского дубинку. Другой полицейский достал оружие и пригрозил открыть огонь. 28-летнего Нурлана удалось задержать, второй — сбежал.

Сотрудники были госпитализированы с ушибами головы на скорой.

Ранее в Подмосковье мигранты насмерть забили кассиршу «Пятерочки».