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Законопроект об индексации пенсий военных внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Госдуму поступил законопроект правительства об индексации пенсий для военных. Соответствующий документ размещен в электронной думской базе.

В пояснительной записке к проекту сказано, что эти выплаты проиндексируют на 8,6% с 1 января 2022 года с использованием различных механизмов, предусмотренных законодательством. В ней также указывается, что данный законопроект подготовлен в соответствии с решением президента России Владимира Путина, принятым в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ 21 января 2022 года.

Дополнительные расходы по этому законопроекту составят в 2022–2024 годах 154,3 млрд рублей: в 2022-м — 63,4 млрд, в 2023-м — 42,5 млрд, в 2024-м — 48,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц в России планируется проиндексировать на 8,6%, предложение было выдвинуто Путиным.

Предполагается, что индексация затронет 2,6 млн россиян, получающих военную пенсию и приравненных к ним.

Как отмечал глава государства, в планах было проиндексировать выплаты военным пенсионерам 1 октября 2022 года.

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