Россиян предупредили о болезненном симптоме при «омикроне»

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что у людей, заразившихся «омикроном», начала наблюдаться гиперестезия. Об этом сообщает URA.RU.

По словам эксперта, при таком симптоме заболевший новым штаммом коронавируса может испытывать сильные боли.

«Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — объяснил Болибок.

Как подчеркнул иммунолог, болевые ощущения у зараженного COVID-19 могут быть даже при слабом воздействии вируса на организм.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил о спаде волны «омикрон»-штамма в России к 15 марта.

Также иммунолог Николай Крючков рассказал, какой штамм придет на смену «омикрону». Допускается, что после «омикрона» доминирующим вариантом коронавирусной инфекции может вновь стать «дельта». Специалист отметил, что лучше всего от новой разновидности штамма будут защищены обладатели гибридного иммунитета.