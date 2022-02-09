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Голову человека обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Москве

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы была найдена голова человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Человеческие останки обнаружили сортировщицы предприятия. По их словам, голова лежала на ленте с мусором.

О страшной находке они сообщили охраннику предприятия. Он уже связался с правоохранительными органами и подал заявление.

По информации издания, уже установлено, что человек, которому принадлежала голова, скончался примерно один-два дня назад.

По данному факту назначена проверка. О личности, возрасте и поле погибшего пока нет информации.

Ранее сообщалось, что экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Суд решил, что 63-летний ученый умышленно убил девушку, после чего расчленил ее тело и попытался от него избавиться. Дома у историка нашли отсеченную голову сожительницы.

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