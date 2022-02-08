В Минздраве рассказали, до какого срока можно будет оформлять больничный дистанционно

В Минздраве России заявили, что оформить больничный лист дистанционно можно будет до 15 марта, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при кабмине.

Согласно новым правилам, больничный для заболевших COVID-19 был сокращен с 14 до 7 дней. При этом через 7 дней после получения положительного теста врач связывается с пациентом, и если тот чувствует себя хорошо, больничный будет закрыт. Если же болезнь не отступила, то больничный будет продлен еще на неделю.

Помимо этого, больничный по ОРВИ также можно получить просто «по звонку», сообщив о наличии симптомов – кашля и насморка. Листок нетрудоспособности откроют дистанционно на 7 дней.

Ранее министерство здравоохранения России изменило порядок выдачи больничных для пациентов с COVID-19 и ОРВИ.