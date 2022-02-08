В Роспотребнадзоре рассказали, когда у детей могут появиться признаки «омикрона»

Замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что симптомы варианта COVID-19 «омикрон» могут проявиться у детей спустя два дня после заражения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на второй — третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — объяснила эпидемиолог.

Также Руженцова подчеркнула, что в настоящий момент чаще всего заражаются новым штаммом коронавируса школьники. Речь идет об учащихся как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет. Объясняется это тем, что дети и подростки общаются и контактируют со сверстниками в учреждениях и за их пределами.

Эксперт добавила, что мальчики и девочки болеют коронавирусной инфекцией с одинаковой частотой и риск заражения никак не связан с полом ребенка.

Ранее врач Нелли Соседова предупредила о риске появления нового штамма коронавируса в 2023 году.

Также стало известно, что в России проведут клинические исследования «КовиВака» с участием детей.