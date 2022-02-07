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В Ярославской области арестовали депутата, обвиняемого в создании нарколаборатории

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Александр Бортников/VK

В Ярославской области муниципального депутата Александра Бортникова обвиняют в организации нарколаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщает портал 76.ru со ссылкой на официального представителя суда Ольгу Козлову.

28-летнего депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения обвиняют в производстве наркотиков в особо крупном размере вместе с подельником. Бортникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Отмечается, что подозреваемый — сын депутата муниципалитета и бизнесмена Игоря Бортникова, который основал агентство по недвижимости и благотворительный фонд помощи животным, владеет журналом «Элитный квартал» и является президентом ярославского теннисного клуба.

Ранее сообщалось о ликвидации нарколаборатории по производству мефедрона в Смоленской области.

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