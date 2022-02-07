В ГД оценили инициативу разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в жилище

Безграничных возможностей у обороняющегося при проникновении в дом быть не может, эту инициативу надо изучать. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил первый зампред комитета Госдумы Юрий Синельщиков.

В Государственной Думе РФ разработали законопроект о превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни и в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в частную собственность.

Законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» отправлен на отзыв в правительство и Верховный суд. Документ в случае утверждения предоставит гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд изучит судебную практику по делам о превышении самообороны, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства поручил Верховному суду разработать предложения по изменениям в действующем законодательстве, в случае необходимости.