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В ГД оценили инициативу разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в жилище

Депутат Госдумы Синельщиков: безграничных возможностей у обороняющегося быть не может

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Безграничных возможностей у обороняющегося при проникновении в дом быть не может, эту инициативу надо изучать. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил первый зампред комитета Госдумы Юрий Синельщиков.

В Государственной Думе РФ разработали законопроект о превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни и в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в частную собственность.

Законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» отправлен на отзыв в правительство и Верховный суд. Документ в случае утверждения предоставит гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд изучит судебную практику по делам о превышении самообороны, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства поручил Верховному суду разработать предложения по изменениям в действующем законодательстве, в случае необходимости.

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