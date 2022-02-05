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Лукашенко оценил вероятность войны между Белоруссией и Украиной

Лукашенко считает, что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией.

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, воевать с Союзным государством «бесперспективно, прежде всего с Россией».

«Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте», — подчеркнул он.

В ходе интервью Лукашенко также сравнил себя с бывшим главой Украины Виктором Януковичем, отмечая, что между ними существует огромная разница. По его словам, белорусская оппозиция специально сфабриковала фейк о том, что он вместе с детьми сбежал в Россию, как экс-президент Украины, но он взял автомат в руки для того, чтобы показать народу контроль над ситуаций в столице во время беспорядков.

Накануне глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе разговора с помощником госсекретаря США Карен Донфрид назвал смехотворными заявления о якобы военной агрессии с белорусской территории против Киева.

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