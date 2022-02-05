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Заключенные в Ульяновской области объявили голодовку

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Ульяновской области заключенные исправительной колонии № 10 объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН России по региону.

Отмечается, что 38 заключенных, которые находятся в камерах штрафного изолятора, в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении. Они объяснили свои действия недовольством режимом содержания, а именно выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысковых мероприятий.

Медики проверили здоровье осужденных и оценили состояние как удовлетворительное.

В УФСИН добавили, что в этой же колонии осужденные совершили умышленное повреждение имущества.

Ранее сообщалось, что трое осужденных в исправительной колонии №2 в Ангарске объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима. Уточняется, что заключенные пьют воду и чай, за их состоянием наблюдают медики и психологи.

По данным управления ФСИН, голодовка трех человек не связана с применением над ними насилия работников колонии.

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