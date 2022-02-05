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В женском туалете посольства Австралии обнаружили скрытые камеры

Thaiger: в туалете посольства Австралии в Таиланде заметили скрытые камеры

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Bill Bachmann/Global Look Press

Cкрытые видеокамеры нашли в женском туалете в здании посольства Австралии, находящемся в Бангкоке. Об этом сообщает издание Thaiger.

В рамках расследования сотрудники полиции задержали подозреваемого, им стал технический работник посольства.

«Задержан бывший IT-специалист посольства, двойной гражданин Таиланда и Австралии, ранее работавший в различных австралийских фирмах и государственных организациях, а затем вернувшийся в Таиланд и попавший на работу в посольства...», — уточняет издание.

Мини-камеры установили таким образом, чтобы снимать в видео формате женские душевые и кабинки туалета. Данные устройства для слежки нашла служба безопасности посольства.

Как выяснилось, одна работница посольства заметила на полу в уборной миниатюрную карту памяти, устанавливаемую в камеру. Вскоре была начата проверка.

Сейчас неизвестно, в течение какого периода велась незаконная слежка за девушками и кто попал в объектив.

При этом Министерство иностранных дел и торговли Австралии подтвердило, что экс-тайский сотрудник арестован в ходе следственных действий.

Ранее британец нашел скрытую камеру в упаковке с кошачьим кормом.

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