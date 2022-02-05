Вильфанд рассказал, когда в Москве ожидать весеннее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на предстоящей неделе, начиная с 7 февраля, будет потепление, характерное для середины марта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, днем воздух начнет прогреваться до +5°C.

«Уже в понедельник прогнозируется оттепельная погода — столбик термометра будет к 0°C приближаться. Можно с большой степенью уверенности говорить, что в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8-10°C», — уточнил Вильфанд.

Как заметил глава Гидрометцентра, погода в столичном регионе будет «опережать свое развитие».

Сильных снегопадов в Москве и Подмосковье в ближайшие дни не прогнозируется.

Ранее метеоролог предсказал жителям Москвы весеннюю погоду в феврале.

Также научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко подчеркивал, что весна в России в этом году не будет слишком ранней. По поведению животных предсказать весну также нельзя, заметил он.