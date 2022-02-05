В Литве отменили COVID-сертификаты

Правительство Литвы приняло решение, что с 5 февраля в связи с изменением эпидемиологической ситуации. больше не придется использовать COVID-сертификаты внутри страны. Об этом сообщает LRT.

В ходе заседания члены кабина подчеркнули, что COVID-сертификат остается в арсенале борьбы с коронавирусом, его можно будет использовать и в дальнейшем, если возникнет такая потребность. Однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду, что паспорта возможностей (так в Литве называют COVID-сертификаты) больше не придется возвращать.

«Мы убедились, что этот инструмент работает. Сначала он позволил бизнесу открыться, а затем позволил ему не закрываться. И, возможно, кого-то он подтолкнул сделать прививку и поберечь свое здоровье», — заявила премьер, добавив, что осознанность и использование средств профилактики коронавируса являются ключевыми для снижения уровня заболеваемости.

При этом в стране вводятся другие ограничения — например, торговые центры смогут работать при количестве посетителей не более одного человека на площади 15 кв.м.

Ранее стало известно, что COVID-сертификаты ЕС могут выдать привитым российскими вакцинами.