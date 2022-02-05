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Во Франции отклонили резолюцию о предоставлении убежища Ассанжу

Нацсобрание Франции отклонило проект с призывом к кабмину дать политическое убежище Ассанжу

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Peter Nicholls/Reuters

Национальное собрание Франции решило отклонить проект резолюции с призывом к правительству о предоставлении политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, передает РИА «Новости».

Как сообщается, в поддержку документа выступили 17 депутатов, против — 31.

Проект резолюции ранее внесла на рассмотрение нижней палаты парламента Франции группа депутатов. Они предложили французским властям предоставить убежище Ассанжу в стране, которая защищает свободу прессы и личности.

Как отметили авторы инициативы, основатель WikiLeaks уже более 10 лет подвергается судебному, «а на самом деле политическому преследованию» со стороны США.

Ранее стало известно, что адвокаты Ассанжа подали прошение об обжаловании решения Высокого суда Англии и Уэльса, который одобрил экстрадицию журналиста в США.

Правительство Соединенных Штатов оспорило решение, вынесенное в январе 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая ранее отказала властям США в экстрадиции Ассанжа. По мнению судьи, Ассанж может совершить суицид в американской тюрьме.

Ассанжа в 2010 году обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. Менее чем через год, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года американские власти предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В Соединенных Штатах против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.

WikiLeaks занимается обнародованием секретных документов, полученных из анонимных источников.

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