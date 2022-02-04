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«Круг добра» рассказал о ситуации с «Золгенсма» в России

Фонд «Круг добра» рассказал о ситуации с самым дорогим препаратом против спинально-мышечной атрофии в России

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Фонд «Круг добра», созданный при поддержке российского президента Владимира Путина, прокомментировал на своем сайте сообщения об отказах врачей в назначении самого дорогого препарата в мире — «Золгенсма» — нескольким детям со спинально-мышечной атрофией (СМА).

В Фонде пояснили, что их работа регламентирована правоустанавливающими документами, у руководства нет возможности принимать решения за рамками его полномочий и без опоры на решение врачей. Так, для смены терапии на «Золгенсма» требуется решение Федерального консилиума, состоящего из специалистов трех федеральных медицинских центров. Это обусловлено необходимостью всесторонне оценить состояние пациента, исключить субъективность и подтвердить обоснованность выбора метода лечения, так как смена терапии, особенно в ситуации положительной динамики текущего лечения, рассматривается как риск для ребенка с тяжелым заболеванием. Фонд также отмечает, что если «Золгенсма», после объективного и всестороннего рассмотрения на Федеральном консилиуме, может быть предоставлена взамен текущей терапии и будет эффективнее для конкретного ребенка, то необходимости в средствах благотворителей нет, препарат должен быть приобретен за счет Фонда «Круг добра».

«Золгенсма» была зарегистрирована 9 декабря. Некоторый перерыв в поставках лекарств после получения регистрации и до вывода препарата на рынок в качестве зарегистрированного – эта ситуация не нова и известна всем, кто профессионально и заинтересованно занимается обеспечением лекарственными препаратами», — отмечают в организации.

В фонде также сообщили, что 24 ребенка уже получили препарат, и еще девять доз находятся в процессе оформления поставки. При этом подчеркивается, что критерии назначения «Золгенсма» в России одни из самых мягких в мире. Кроме случаев конкретных противопоказаний, его могут получить все вновь выявленные пациенты со СМА.

«Постановлением правительства [от от 18.01.2022] была решена проблема большинства детей, которых касалась пауза в поставках, возникшая в связи с регистрацией препарата Золгенсма. Сейчас мы, в частности, призываем компанию-производителя ускорить процедуры для вывода препарата на российский рынок», — заявили в организации, добавляя, что у них «не может быть ситуации, что ребенку отказали в лечении».

В декабре прошлого года российское правительство расширило перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Решением расширился и список лекарств для россиян, болеющих высокозатратными недугами.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано три препарата для лечения СМА: «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма». Одна инъекция «Спинразы» стоит $125 тыс., для покупки «Рисдиплама» требуется $340 тыс. в год (лечение пожизненное). Препарат «Золгенсма» стоит от $2,1 до $2,5 млн.

До этого, чтобы ввести инъекцию швейцарским препаратом родителям приходилось отвозить своих детей в другие страны. При этом «Фонд добра», который финансируется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов более $5 млн в год, начал принимать заявки на покупку этого препарата еще летом 2021 года. Но это лекарство можно применять только до двух лет, позже этого срока «Золгенсма» не эффективен.

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