Песков: вопрос «кровной мести» традиционен для Чечни, но он не коррелируется с законодательством РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос кровной мести является традиционным для Чечни, однако это не соотносится к законодательством России.

«Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверное, специфика», — сказал он на брифинге с журналистами.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия.

«Не могу вам сказать. Единственное, что, конечно, верховенство закона — это является основным тезисом в данной ситуации», — добавил он.

Днем ранее Песков не согласился с мнением журналистов, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. При этом он отметил, что «нельзя сказать», что все в республике происходит с ведома федерального центра.

2 февраля, в Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Они обсудили хозяйственные дела и развитие республики,