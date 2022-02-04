В Госдуме не исключили массовые убийства детей из-за нового закона

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский считает, что с ужесточением наказания для педофилов следует ждать увеличение числа убийств. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Как предполагает Жириновский, насильники станут чаще убивать своих жертв в целях устранения свидетелей и скрытия преступления.

«Президент подписал закон об ужесточении наказания для педофилов вплоть до пожизненного лишения свободы. Теперь в ряде случаев наказание для педофила может оказаться жестче, чем за убийство»,— написал политик.

Он обратил внимание, что убийство «доказать сложнее, чем изнасилование», поэтому преступник может попытаться «облегчить свою участь».

Еще Жириновский провел параллель со временами правления Никиты Хрущева, когда глава СССР потребовал ужесточить наказание за изнасилование. Речь, в том числе, о расстреле виновного.

«Это было сделано, и девушек стали чаще убивать, чтобы не было свидетелей. Потом эту норму отменили...» — пояснил народный избранник.

При этом Жириновский согласен, что ужесточать наказания за тяжкие преступления необходимо.

Ранее депутат парламента Жанна Рябцева выступила за введение смертной казни в качестве наказания для педофилов.