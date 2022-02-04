Суд арестовал каратиста Живодера, пытавшегося успокоить младенца силой

Мужчина, подозреваемый в избиении младенца в Омской области, был арестован по решению суда. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Фигурантом дела стал Павел Живодер, который остался с 9-месячным ребенком своей сожительницы один. Меру пресечения избрали в связи с тем, что избивший мальчика, находясь на свободе, может помешать расследованию уголовного дела или скрыться.

«С 26 января по 1 февраля, обвиняемый в отсутствие матери ребенка с целью наказания и причинения физических страданий систематически наносил 9-месячному мальчику множественные удары руками по голове...» — заявили в Следственном комитете.

При допросе обвиняемый вину признал, но в суде возражал против ареста. В свою очередь Живодер пытался заверить, что якобы спас жизнь ребенку свой сожительницы.

Сейчас пострадавший мальчик в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее уточнялось, что стали известны обстоятельства избиения младенца в Омске. Каратист, осознав всю серьезность содеянного, решил написать явку с повинной в полицию. Сотрудникам правопорядка Живодер объяснил, что у него «сдали нервы».