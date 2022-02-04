Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в матче группового этапа ОИ 09:32
Путин прибыл в Пекин 09:30
РБК: продажи экспресс-тестов на COVID-19 в России выросли на 500% 09:22
Украина нашла альтернативу российскому газу 09:20
Фигурист Кацалапов о столкновении с американцами на разминке: у меня... 09:18
Иммунолог предупредил о необычном эффекте вакцинации от COVID-19 09:12
Вирусолог Нетесов: «омикрон» может поднять заболеваемость в России... 09:03
Загитова заявила, что Россия будет первой в командных соревнованиях на Олимпиаде 08:58
США и Словакия подписали договор о военном сотрудничестве 08:57
Дипломат высмеял данные Госдепа США о российском фейковом видео 08:56

Суд арестовал каратиста Живодера, пытавшегося успокоить младенца силой

Суд арестовал обвиняемого в избиении 9-месячного ребенка под Омском

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Мужчина, подозреваемый в избиении младенца в Омской области, был арестован по решению суда. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Фигурантом дела стал Павел Живодер, который остался с 9-месячным ребенком своей сожительницы один. Меру пресечения избрали в связи с тем, что избивший мальчика, находясь на свободе, может помешать расследованию уголовного дела или скрыться.

«С 26 января по 1 февраля, обвиняемый в отсутствие матери ребенка с целью наказания и причинения физических страданий систематически наносил 9-месячному мальчику множественные удары руками по голове...» — заявили в Следственном комитете.

При допросе обвиняемый вину признал, но в суде возражал против ареста. В свою очередь Живодер пытался заверить, что якобы спас жизнь ребенку свой сожительницы.

Сейчас пострадавший мальчик в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее уточнялось, что стали известны обстоятельства избиения младенца в Омске. Каратист, осознав всю серьезность содеянного, решил написать явку с повинной в полицию. Сотрудникам правопорядка Живодер объяснил, что у него «сдали нервы».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть