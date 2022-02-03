Путин согласился попробовать русский ответ «Макдональдсу»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попробует блины, которые готовят в сети ресторанов русской кухни «Теремок», передает РИА «Новости».

Такое обещание глава государства дал в ходе заседания форума «Деловая Россия», которое прошло в четверг, 3 февраля, и длилось около двух часов. На встрече с членами этой общероссийской общественной организации руководитель данной сети ресторанов Михаил Гончаров пригласил российского лидера «на Масленицу в «Теремок» на русские блины», отметив, что этот продукт является ответом «Макдональдсу» и бигмаку.

«Спасибо большое за приглашение. Обязательно попробую ваши блины», — сказал Путин, отвечая этому бизнесмену.

Масленичная неделя в нынешнем году пройдет с 28 февраля по 6 марта.

Ранее знаменитый британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, как готовил для Путина и признался, что очень волновался, не испортит ли ужин.