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Путин счел необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым делам

Путин назвал правильным решением отказ от возбуждения дела после оплаты бизнесом налоговых долгов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым делам после погашения задолженности. Об этом он заявил на заседании форума «Деловая Россия».

В ходе заседания юрист Екатерина Авдеева рассказала, что даже в случае полной оплаты недоимки следственный орган чаще всего принимает решение о возбуждении уголовного дела и в дальнейшем оно действительно будет прекращено в соответствии с законом, однако уже в отношении подозреваемого или обвиняемого и после целого ряда следственных действий. По словам юриста, уголовные риски не мотивируют налогоплательщика к скорейшей оплате, а гарантия невозбуждения уголовного дела может стать стимулом для оплаты даже в случае несогласия налогового органа.

«Мы предлагаем внести изменения в ст. 24 («Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела». — прим. ред.) и ст. 144 («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении». - прим. ред.) Уголовно-процессуального кодекса, предусмотрев на уровне законодательства основания для вынесения постановления об отказе от возбуждения уголовного дела в случае полного погашения выставленной налоговым органом недоимки для принятия решения», — заключила Авдеева.

Путин подчеркнул в ответ, что если задолженность погашена, то в уголовном преследовании нет никакого смысла. Это создает проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива, и невыгодно для бюджета.

«Это будет стимулировать должника гасить соответствующую задолженность, это для государства в конечном итоге правильное было бы решение», — пояснил президент.

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