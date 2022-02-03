Путин счел необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым делам

Президент России Владимир Путин считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым делам после погашения задолженности. Об этом он заявил на заседании форума «Деловая Россия».

В ходе заседания юрист Екатерина Авдеева рассказала, что даже в случае полной оплаты недоимки следственный орган чаще всего принимает решение о возбуждении уголовного дела и в дальнейшем оно действительно будет прекращено в соответствии с законом, однако уже в отношении подозреваемого или обвиняемого и после целого ряда следственных действий. По словам юриста, уголовные риски не мотивируют налогоплательщика к скорейшей оплате, а гарантия невозбуждения уголовного дела может стать стимулом для оплаты даже в случае несогласия налогового органа.

«Мы предлагаем внести изменения в ст. 24 («Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела». — прим. ред.) и ст. 144 («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении». - прим. ред.) Уголовно-процессуального кодекса, предусмотрев на уровне законодательства основания для вынесения постановления об отказе от возбуждения уголовного дела в случае полного погашения выставленной налоговым органом недоимки для принятия решения», — заключила Авдеева.

Путин подчеркнул в ответ, что если задолженность погашена, то в уголовном преследовании нет никакого смысла. Это создает проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива, и невыгодно для бюджета.

«Это будет стимулировать должника гасить соответствующую задолженность, это для государства в конечном итоге правильное было бы решение», — пояснил президент.