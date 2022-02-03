Главврач больницы в Коммунарке Проценко заявил, что «омикрон» выявляют у 85% больных COVID-19

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что около 85% случаев коронавирусной инфекции, которые сейчас выявляют у пациентов, это «омикрон».

«Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85% штаммов, которые мы верифицируем, это штамм «омикрон». Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет «омикрон», — сказал он в интервью kp.ru.

Проценко отметил, что обычные ПЦР-тесты показывают только наличие коронавируса, а определить штамм можно только на специальном лабораторном оборудовании.

Также врач рассказал, чем различается штамм коронавируса «омикрон» от «дельты».

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» обладает повышенной заразностью, поэтому люди могут столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом COVID-19.