Медики назвали продукт, способный предупредить развитие инфаркта

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявили, что если каждый день есть жирный творог (от 5 до 18%), можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Об этом медики рассказали в эфире «Россия 1».

«В молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота <…> чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина», — объяснили эксперты сферы здравоохранения.

Еще врачи обратили внимание, что молочные продукты насыщены метионином — аминокислотой, которая регулирует жировой обмен.

Как добавили Агапкин и Гинзбург, творог с содержанием жира насыщен витаминами, в первую очередь, группы A и D. Именно они отвечают за усвоение кальция в человеческом организме.

Тем не менее медицинские специалисты посоветовали есть не больше 150-200 гр творога в день.

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