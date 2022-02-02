Проценко оценил меры по коронавирусу в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве приняты все необходимые меры, чтобы преодолеть очередную волну коронавирусной инфекции.

По его словам, в большинстве случаев «омикрон»-штамм коронавируса лечится дома.

«Система медпомощи таким пациентам отлажена, и, я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно. Сейчас все, что мы имеем, я бы назвал ограничениями здравого смысла. Все, что нам нужно — это всего лишь немного самодисциплины, вакцинация и внимательное отношение к здоровью», — сказал врач Агентству городских новостей «Москва».

Проценко добавил, что работа амбулаторного звена в Москве четко выстроена и отлажена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что динамика роста заболеваемости на этой неделе снижается.