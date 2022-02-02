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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Проценко оценил меры по коронавирусу в Москве

Главврач Проценко назвал действующие меры по COVID-19 в Москве достаточными

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве приняты все необходимые меры, чтобы преодолеть очередную волну коронавирусной инфекции.

По его словам, в большинстве случаев «омикрон»-штамм коронавируса лечится дома.

«Система медпомощи таким пациентам отлажена, и, я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно. Сейчас все, что мы имеем, я бы назвал ограничениями здравого смысла. Все, что нам нужно — это всего лишь немного самодисциплины, вакцинация и внимательное отношение к здоровью», — сказал врач Агентству городских новостей «Москва».

Проценко добавил, что работа амбулаторного звена в Москве четко выстроена и отлажена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что динамика роста заболеваемости на этой неделе снижается.

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Коронавирус 2019-nCoV
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