В Минздраве сообщили о росте случаев COVID-19 среди детей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что в последнее время наблюдается значительный прирост числа заболевших COVID-19 детей, трансляцию ведет РИА «Новости».

По данным министра, в России госпитализировано с коронавирусом 9978 детей. По словам Мурашко, именно госпитализация является «маркером распространения тяжести заболевания». Он отметил, что доля детей от общего числа пациентов с COVID-19 составляет около 21%, причем прирост в последние недели составил более 2,2 раза.

Для лечения детей в регионах увеличили количество коек для лечения детей с коронавирусом почти в полтора раза, до 11 385 коек. Министр добавил, что 97% детей лечатся амбулаторно.

Кроме того, указал глава Минздрава, среди госпитализированных в 1,6 раза возросло количество детей с тяжелым течением COVID-19. Также Мурашко, говоря о ходе вакцинации в возрастной группе 12-17 лет, указал, что на сегодняшний день привиты почти 17 тыс. детей и подростков. Он подчеркнул, что вакцинация этой возрастной группы актуальна как никогда.

Ранее детские врачи рассказали «Газете.Ru» советы родителям, которые уже заметили у детей слабость, температуру и головную боль.