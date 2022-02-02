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Дипломаты США попытались организовать «побег» американки из Москвы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Американские дипломаты попытались устроить «побег» гражданке Соединенных Штатов Саре Рейчел Криванек, ранившей своего сожителя кухонным ножом. Об этом сообщает газета «Известия».

Уроженка штата Калифорния была под подпиской о невыезде после совершенного нападения.

Криванек оказывала услуги по преподаванию английского языка в Москве. Туристическая виза, по которой американка прибыла в РФ в 2017 году, действовала до 21 октября 2020 года.

Спустя год, 11 ноября 2021 года, женщину задержали, заподозрив в преступлении. Ей инкриминировали «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Предварительно, американка была задержана после удара сожителя ножом в лицо. Пострадавшего госпитализировали. Криванек призналась в содеянном и объяснила, что не хотела убивать мужчину.

Против нее завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Криванек избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

14 декабря 2021-го американка посетила посольство Соединенных Штатов, после чего отправилась с дипломатом в аэропорт для того, чтобы купить себе билет и улететь из России.

Через день при прохождении пограничного контроля в аэропорту Шереметьево женщина была задержана. У американки при досмотре нашли папку с реквизитами американского посольства. Среди документов была расписка о получении американкой от дипломатической миссии денежных средств на перелет в Вашингтон.

Ранее посольство США опубликовало варианты эвакуации с Украины.

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