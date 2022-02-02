Дипломаты США попытались организовать «побег» американки из Москвы

Американские дипломаты попытались устроить «побег» гражданке Соединенных Штатов Саре Рейчел Криванек, ранившей своего сожителя кухонным ножом. Об этом сообщает газета «Известия».

Уроженка штата Калифорния была под подпиской о невыезде после совершенного нападения.

Криванек оказывала услуги по преподаванию английского языка в Москве. Туристическая виза, по которой американка прибыла в РФ в 2017 году, действовала до 21 октября 2020 года.

Спустя год, 11 ноября 2021 года, женщину задержали, заподозрив в преступлении. Ей инкриминировали «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Предварительно, американка была задержана после удара сожителя ножом в лицо. Пострадавшего госпитализировали. Криванек призналась в содеянном и объяснила, что не хотела убивать мужчину.

Против нее завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Криванек избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

14 декабря 2021-го американка посетила посольство Соединенных Штатов, после чего отправилась с дипломатом в аэропорт для того, чтобы купить себе билет и улететь из России.

Через день при прохождении пограничного контроля в аэропорту Шереметьево женщина была задержана. У американки при досмотре нашли папку с реквизитами американского посольства. Среди документов была расписка о получении американкой от дипломатической миссии денежных средств на перелет в Вашингтон.

Ранее посольство США опубликовало варианты эвакуации с Украины.