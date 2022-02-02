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Путину доложат об обращении «Эха Москвы» из-за угроз Кадырова в адрес журналистов

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину 2 февраля предоставят полную информацию об обращении редакции «Эхо Москвы» с просьбой решить ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова и чеченских чиновников в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства», — сказал представитель Кремля.

Ранее главный редактор «Эха Москвы » Алексей Венедиктов заявил, что редакция радиостанции видит угрозы в словах руководителя Чеченской республики и просит президента вмешаться в ситуацию как гаранта Конституции Российской Федерации.

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