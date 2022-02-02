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В Петербурге пьяный мужчина напал на фельдшера

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РИА «Новости»

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который ударил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по городу и Ленобласти.

Установлено, что медики приехали на вызов по поступившей заявке и там произошел конфликт.

«Полицейские задержали мужчину, ударившего фельдшера скорой помощи, прибывшего на заявку», — уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, в районе 6 часов утра в квартиру, находящуюся на Херсонской улице, где был инцидент, приехала бригада скорой помощи.

Помощь потребовалась 47-летнему мужчине, который остался в гостях у друга. При этом пьяный пациент поругался с медперсоналом, ударив фельдшера по лицу.

Вскоре злоумышленника, совершившего нападение, доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. Обстоятельства нападения на фельдшера в настоящий момент неизвестны.

Ранее появилось видео драки сотрудников ГИБДД с оперативницей в Петербурге.

Также в Череповце несогласный с правилами выдачи талонов отец напал на заместителя главврача.

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